Sparfuchs - Überraschungs-Restposten von ebayJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.09.2020: Sparfuchs - Überraschungs-Restposten von ebay
42 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12
Bei Ebay werden unter anderem etliche Überraschungspakete angeboten. Pakete mit gemischten Waren. Welche das sind, weiß der Käufer nicht. Angeblich soll der Inhalt aber viel wertvoller sein als der Preis, den man dafür bezahlen muss. Sparfuchs Daniel macht den Test. Er bestellt drei Pakte in unterschiedlichen Preiskategorien. Was ist drin? Kann man es gebrauchen? Was wurde im Angebot versprochen und was ist es wirklich wert? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins