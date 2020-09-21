Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 21.09.2020
42 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12

Bei Ebay werden unter anderem etliche Überraschungspakete angeboten. Pakete mit gemischten Waren. Welche das sind, weiß der Käufer nicht. Angeblich soll der Inhalt aber viel wertvoller sein als der Preis, den man dafür bezahlen muss. Sparfuchs Daniel macht den Test. Er bestellt drei Pakte in unterschiedlichen Preiskategorien. Was ist drin? Kann man es gebrauchen? Was wurde im Angebot versprochen und was ist es wirklich wert? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

