Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Henze unaufhaltsam - Glücksrollen

Kabel EinsFolge vom 22.09.2020
Henze unaufhaltsam - Glücksrollen

Henze unaufhaltsam - GlücksrollenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.09.2020: Henze unaufhaltsam - Glücksrollen

42 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12

Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang.Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die 5 Minuten - Challenge. Henze unaufhaltsam - Asia-Glücksrollen in nur 5 Minuten, ganz frisch, ganz einfach.Krasse Kisten! Wenn aus langweiligen PCs Kunstwerke werden, dann waren Casdemodder am Werk. Einmal im Jahr trifft sich die Elite der Computertuner zum Wettkampf. Wir zeigen die verrücktesten Umbauten! Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen