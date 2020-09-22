Henze unaufhaltsam - GlücksrollenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.09.2020: Henze unaufhaltsam - Glücksrollen
42 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang.Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die 5 Minuten - Challenge. Henze unaufhaltsam - Asia-Glücksrollen in nur 5 Minuten, ganz frisch, ganz einfach.Krasse Kisten! Wenn aus langweiligen PCs Kunstwerke werden, dann waren Casdemodder am Werk. Einmal im Jahr trifft sich die Elite der Computertuner zum Wettkampf. Wir zeigen die verrücktesten Umbauten! Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins