Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.09.2020: Top X Thai Sweets
42 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12
Frische Köstlichkeiten aus Bangkok: Köchin Meo bereitet leckere Thai-Gerichte zu, die man zu Hause ganz einfach nachmachen kann. Auf dem Speiseplan stehen exotische Süßspeisen wie Thai-Pancakes oder eine Taro-Kokoscreme. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins