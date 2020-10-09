Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.10.2020: Folge 259
43 Min.Folge vom 09.10.2020Ab 12
New Yorks Reich der MitteIn New York City leben die meisten Chinesen außerhalb Asiens. Es gibt alleine 9 Chinatowns. Wie das Leben dort ist und vor allem was die Einheimischen essen, das schaut sich Abenteuer Leben Reporter Johannes Zenglein an.Erste Station von Asiafan Johannes ist Queens. Ein Viertel der Einwohner des größten New Yorker Stadtteils ist asiatischer Herkunft. In Flushing befindet sich das Zentrum ihrer Kultur. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
