Folge vom 14.10.2020: Der größte Büffelmozzarella der Welt
14.10.2020
Der größte Büffelmozzarella der WeltHaben Sie sich schon mal echten Büffelmozzarella gegönnt? Dann wissen Sie ja auch ungefähr, wie groß der Luxusmozzarella ist - 150, höchstens 250 Gramm. Doch im Süden Italiens gibt es eine Käserei die sich nicht zufrieden gibt mit kleinen Häppchen. Hier gibt es nämlich Mozzarella in XXL. In Battipaglia, eine Autostunde von Neapel entfernt, entsteht der größte der Welt. Nur Mozzarella mit Büffelmilch ist echter Mozarella. Alles andere heißt bei den Italienern "Fior di Latte". Abenteuer Leben täglich hat der Käserei einen Besuch abgestattet. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
