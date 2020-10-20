Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.10.2020: TOP 7 Maskierte Sänger
44 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 12
Viele erinnern sich sicher an die Finnischen Monster, die 2006 überraschend den Eurovision Song Contest gewannen? Die Rede ist von Lordi. Geht es um maskierte Musiker oder Bands, denken wir an verschiedenste Genres im Musikbusiness: An Rapper Cro oder Rockgiganten wie KISS.Unser Kriterium fürs Ranking: Wer performt schon am längsten unter der Maske? Die Top 7 Bands/Künstler mit Masken und Kostümen bei Abenteuer Leben täglich. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
