Abenteuer Leben am Sonntag

Neapels Untergrund

Kabel Eins
Folge vom 27.10.2020
Neapels Untergrund

Neapels UntergrundJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.10.2020: Neapels Untergrund

44 Min.
Ab 12

Neapel wie man es kennt: enge Gassen, laut und voller Leben. Doch nur knapp 25 Meter darunter lauert ein kilometerlanges Labyrinth aus Höhlen, Zisternen und Brunnen. Was hat es damit auf sich? "Abenteuer Leben"-Reporterin Sabrina begibt sich auf Spurensuche und erkundet die unterirdischen Gänge der Galleria Borbonica in Neapel. Und: Da cookste - Pasta alla Norma / Die Geisterjägerin von Kolumbien. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

