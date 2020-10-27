Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.10.2020: Neapels Untergrund
44 Min.Folge vom 27.10.2020Ab 12
Neapel wie man es kennt: enge Gassen, laut und voller Leben. Doch nur knapp 25 Meter darunter lauert ein kilometerlanges Labyrinth aus Höhlen, Zisternen und Brunnen. Was hat es damit auf sich? "Abenteuer Leben"-Reporterin Sabrina begibt sich auf Spurensuche und erkundet die unterirdischen Gänge der Galleria Borbonica in Neapel. Und: Da cookste - Pasta alla Norma / Die Geisterjägerin von Kolumbien. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins