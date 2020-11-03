Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Das kochen die Promis

Kabel EinsFolge vom 03.11.2020
Das kochen die Promis

Das kochen die PromisJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 03.11.2020: Das kochen die Promis

42 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

Sie kandidieren für den Posten als Vize-Präsident oder füllen Konzerthallen mit tausenden von Plätzen - aber zum ersten Mal stellen sie sich am Herd der Kritik von Profikoch Patrick Diehr. Können die Promis auch in der Küche überzeugen? Patrick kocht die Rezepte der Stars nach und muss feststellen, dass da noch viel Nachholbedarf besteht! Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

