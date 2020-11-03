Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.11.2020: Das kochen die Promis
42 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12
Sie kandidieren für den Posten als Vize-Präsident oder füllen Konzerthallen mit tausenden von Plätzen - aber zum ersten Mal stellen sie sich am Herd der Kritik von Profikoch Patrick Diehr. Können die Promis auch in der Küche überzeugen? Patrick kocht die Rezepte der Stars nach und muss feststellen, dass da noch viel Nachholbedarf besteht! Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins