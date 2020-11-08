Vom Erotik- zum Motorad-Model - der steinige Weg eines ImagewandelsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.11.2020: Vom Erotik- zum Motorad-Model - der steinige Weg eines Imagewandels
89 Min.Folge vom 08.11.2020Ab 12
Sandra Sturm ist von Beruf Erotikmodel und hat auf Instagram bereits über 600.000 Follower. Trotzdem bleibt das große Geld aus. Um ihr Image und ihren Kanal aufzupolieren, schult Sandra kurzerhand zum Bikermodel um - denn das Motorradfahren ist ihr großes Hobby. Kann die zielstrebige Sächsin ihren Plan gewinnbringend in die Tat umsetzen? "Abenteuer Leben" begleitet Sandra auf ihrem Weg zum Erfolg. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
