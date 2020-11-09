Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.11.2020: 3 Köche 3 Gerichte - Huhn
43 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12
Huhn geht eigentlich immer - ob geschnetzelt, aus dem Ofen oder exotisch gewürzt. Die drei Küchenchefs Achim Müller, Pratina "Meo" Kross und Semi Hassine zeigen ihre besten und kreativsten Rezepte rund ums Geflügel. Mit dabei: gefülltes Huhn, Zitronengras-Hühnchen Thai-Style und Coq au Vin blanc. Und: Auf der Suche nach dem größten Schnitzel - Italien Edition. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins