Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.11.2020: Jojo jobt Samba
42 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12
Johannes Zenglein nimmt in Brasilien einen besonders heiklen Job an. Der Reporter will als Sambatänzer beim größten Fest der Welt auftreten - dem Karneval in Rio. Doch zuvor muss er ein paar Trainingsstunden auf dem Tanzparkett absolvieren. Damit bei seinem großen Auftritt nichts schiefgeht, muss die Choreografie sitzen. Schafft es Johannes tatsächlich, beim großen Finale in Rio dabei zu sein? Und: Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins