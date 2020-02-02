Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben": Der Trucker Babes-StammtischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.02.2020: Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben": Der Trucker Babes-Stammtisch
91 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 12
Seit mehr als zwei Jahren fahren, fluchen und feiern die Trucker Babes durch die deutsche Asphaltwüste. Zeit für ein Best-Of! Für "Abenteuer Leben" lassen die Königinnen des Asphalts die letzten Jahre Revue passieren. Ein Mädelsabend voller Gefühle, Tränen, Lachen und Überraschungen! Wir lernen die Trucker Babes Jana, Mona, Sabrina, Bettina und Tinka von ihrer privaten Seite kennen und erleben die schönsten Momente aus vier Staffeln Trucker Babes nochmal mit ihnen.
