Abenteuer Leben am Sonntag

Pinsa - die Urpizza

Kabel Eins
Folge vom 03.02.2020
Pinsa - die Urpizza

Pinsa - die UrpizzaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 03.02.2020: Pinsa - die Urpizza

42 Min.
Ab 12

Pizza kommt ursprünglich aus Neapel - oder? Wir haben eine Pizza entdeckt, die die Römer schon lange vor der neapolitanischen Pizza verspeist haben: Pinsa! Bei uns in Deutschland gibt es immer mehr Italiener, die die Pinsa quasi als kleinen Geheimtipp auf ihrer Karte stehen haben. Was steckt eigentlich hinter der geheimnisvollen Speise? Und: Fit durch den Winter

