Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.02.2020: Pinsa - die Urpizza
42 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 12
Pizza kommt ursprünglich aus Neapel - oder? Wir haben eine Pizza entdeckt, die die Römer schon lange vor der neapolitanischen Pizza verspeist haben: Pinsa! Bei uns in Deutschland gibt es immer mehr Italiener, die die Pinsa quasi als kleinen Geheimtipp auf ihrer Karte stehen haben. Was steckt eigentlich hinter der geheimnisvollen Speise? Und: Fit durch den Winter
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins