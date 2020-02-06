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Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann bei den Rastafaris

Kabel EinsFolge vom 06.02.2020
Dirk Hoffmann bei den Rastafaris

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.02.2020: Dirk Hoffmann bei den Rastafaris

43 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12

"Abenteuer Leben" blickt hinter die Kulissen der Rasta-Kultur. Deren Markenzeichen: Dreadlocks, bunte Mützen und lässige Reggae-Musik. Aber auch ein Blick auf die spezielle Küche der Rastafaris lohnt sich. Denn vegan und nachhaltig zu essen liegt auch hierzulande voll im Trend. Auf den Spuren Bob Marleys reist "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann nach Jamaika. Und: Hack-Checker Küche / JKNK Bulette mit Kartoffelsalat

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