Dirk Hoffmann bei den RastafarisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.02.2020: Dirk Hoffmann bei den Rastafaris
43 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12
"Abenteuer Leben" blickt hinter die Kulissen der Rasta-Kultur. Deren Markenzeichen: Dreadlocks, bunte Mützen und lässige Reggae-Musik. Aber auch ein Blick auf die spezielle Küche der Rastafaris lohnt sich. Denn vegan und nachhaltig zu essen liegt auch hierzulande voll im Trend. Auf den Spuren Bob Marleys reist "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann nach Jamaika. Und: Hack-Checker Küche / JKNK Bulette mit Kartoffelsalat
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins