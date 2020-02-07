Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.02.2020
Folge vom 07.02.2020: Luxushotels der Welt

42 Min.
Ab 12

In Abu Dhabi wurde 2005 ein Palast-Hotel für drei Milliarden Dollar erbaut, das bis heute seinesgleichen sucht: Doch Luxus und Pomp herrschen auch im Palasthotel "La Mamounia" im marokkanischen Marrakesch. "Abenteuer Leben" hat erneut die exklusivsten Luxushotels der Welt besucht. Und: Beat Chef Josh - Ischgl

