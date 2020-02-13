Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 13.02.2020
43 Min. Ab 12

Zu einem besonderen Urlaub gehört nicht nur ein außergewöhnlicher Ort, sondern auch die Unterkunft. Immer mehr Hotelanbieter locken daher mit speziellen Schlafgelegenheiten. Wie etwa das "Treehotel" in Lappland. Hier finden sich die exklusivsten Baumhäuser der Welt. Skandinavische Star-Architekten haben hier Baumhäuser mit einzigartigem Design mitten in die endlose Weite der nordschwedischen Nadelwälder gesetzt. Und: JKNK Spezial Echtzeit Schnitzel

