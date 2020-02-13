Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.02.2020: Außergewöhnliche Hotels
43 Min.Folge vom 13.02.2020Ab 12
Zu einem besonderen Urlaub gehört nicht nur ein außergewöhnlicher Ort, sondern auch die Unterkunft. Immer mehr Hotelanbieter locken daher mit speziellen Schlafgelegenheiten. Wie etwa das "Treehotel" in Lappland. Hier finden sich die exklusivsten Baumhäuser der Welt. Skandinavische Star-Architekten haben hier Baumhäuser mit einzigartigem Design mitten in die endlose Weite der nordschwedischen Nadelwälder gesetzt. Und: JKNK Spezial Echtzeit Schnitzel
