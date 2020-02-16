Günstiges Ersatzteil oder gefährlicher Fake?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.02.2020: Günstiges Ersatzteil oder gefährlicher Fake?
Schätzungen zufolge sind 40 Prozent aller Autoteile aus Fernost eine Fälschung. Gefälschte Scheibenwischer, Scheinwerfer, Bremsklötze und Co. landen dann nur für einen Bruchteil des Originalpreises auf Online-Märkten oder in der Werkstatt. Für viele Autofahrer sind Autoteile aus China eine reizvolle Alternative zum teuren Original. Aber wo hört ein Schnäppchen auf und wo fängt ein gefährliches Ersatzteil an? Deutsche Spezialermittler begeben sich auf Spurensuche.
