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Abenteuer Leben am Sonntag

Der beste Kaffee der Welt

Kabel EinsFolge vom 18.02.2020
Der beste Kaffee der Welt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.02.2020: Der beste Kaffee der Welt

42 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 12

Mild im Geschmack - gepaart mit einer fruchtig, nussigen Süße. "Jamaica Blue Mountain" gilt unter Kennern als der beste Kaffee der Welt. Doch was macht ihn so besonders und mit rund 40 Euro pro 250 Gramm so teuer? "Abenteuer Leben"- Chefkoch und Kaffeejunkie Dirk Hoffmann will das herausfinden und begibt sich auf eine beschwerliche Reise in die Berge Jamaikas, wo er die aufwendige Produktion von der Aufzucht über die Ernte bis hin zum fertigen Getränk kennenlernt.

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