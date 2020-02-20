Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Top X Streetfood Indonesien

42 Min. Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder in Sachen Streetfood unterwegs: In Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, will er die neuesten Foodtrends aufspüren. Jakarta ist mit 30 Millionen Einwohnern nach Tokio die zweitgrößte Metropolregion der Welt. Was er dort findet? Frittierte Hühnerfüße, Ei am Spieß und den wohl kalorienhaltigsten Pancake der Welt "Martabak".

