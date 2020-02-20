Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.02.2020: Top X Streetfood Indonesien
42 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12
Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder in Sachen Streetfood unterwegs: In Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, will er die neuesten Foodtrends aufspüren. Jakarta ist mit 30 Millionen Einwohnern nach Tokio die zweitgrößte Metropolregion der Welt. Was er dort findet? Frittierte Hühnerfüße, Ei am Spieß und den wohl kalorienhaltigsten Pancake der Welt "Martabak".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins