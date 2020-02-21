Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.02.2020: Top X Närrische Krapfen
42 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 12
Krapfen, Kreppel oder Berliner kennt jeder - aber welche verrückten Rezepte gibt es in den Fastnachtshochburgen an Rhein und Main? Von klassisch mit Marmelade gefüllt bis hin zur herzhaften Variante mit Schweinemett und Zwiebeln ist alles dabei. "Abenteuer Leben" bringt uns die Herstellung des närrisch-leckeren Fettgebäcks näher, das jetzt Hochkonjunktur hat. Und: DIY - Aus Rumpelkammer mach Sauna
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins