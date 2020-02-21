Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top X Närrische Krapfen

Kabel Eins
Folge vom 21.02.2020
Top X Närrische Krapfen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.02.2020: Top X Närrische Krapfen

42 Min.
Ab 12

Krapfen, Kreppel oder Berliner kennt jeder - aber welche verrückten Rezepte gibt es in den Fastnachtshochburgen an Rhein und Main? Von klassisch mit Marmelade gefüllt bis hin zur herzhaften Variante mit Schweinemett und Zwiebeln ist alles dabei. "Abenteuer Leben" bringt uns die Herstellung des närrisch-leckeren Fettgebäcks näher, das jetzt Hochkonjunktur hat. Und: DIY - Aus Rumpelkammer mach Sauna

