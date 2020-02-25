Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 25.02.2020
Folge vom 25.02.2020: Dirk Hoffmann on Tour: Wiens kultige Würstelbuden

43 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 12

In Wien gibt es sie an jeder Ecke und sie sind der Inbegriff für "Street Food": Würstelstände. Vom ältesten, über den schärfsten, bis zum berühmtesten Würstelstand Wiens - Dirk Hoffmann hat sie genau unter die Lupe genommen. Wo schmeckt's dem Koch am besten? Und: Cooking Daddy - der Youtube Star aus Indien

