Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.02.2020: TOP X Trendfood aus Kanada
42 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 12
Poutine, Pizza mit Pommes und Peameal Bacon - Gourmets wissen sofort, die Rede ist von Kanada, beziehungsweise Toronto. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller ist in die heimliche Hauptstadt Kanadas gereist, um das beliebteste Essen der Einwohner zu testen. Dabei schaut der Berliner seinen kanadischen Kollegen genau auf die Finger. Was liegt im Trend, und was könnte auch den Deutschen schmecken?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
