Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

TOP X Trendfood aus Kanada

Kabel EinsFolge vom 26.02.2020
TOP X Trendfood aus Kanada

TOP X Trendfood aus KanadaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.02.2020: TOP X Trendfood aus Kanada

42 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 12

Poutine, Pizza mit Pommes und Peameal Bacon - Gourmets wissen sofort, die Rede ist von Kanada, beziehungsweise Toronto. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller ist in die heimliche Hauptstadt Kanadas gereist, um das beliebteste Essen der Einwohner zu testen. Dabei schaut der Berliner seinen kanadischen Kollegen genau auf die Finger. Was liegt im Trend, und was könnte auch den Deutschen schmecken?

Alle verfügbaren Folgen