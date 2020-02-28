Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.02.2020
Dirk Hoffmann on Tour: Sushi-Festival

43 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12

Die wohl heißesten Sushi Trends kommen vom internationalen Sushi Festival in Köln. Gefundenes Fressen für "Abenteuer Leben"-Hoffmann on tour. Der verrückte Koch sucht nach den coolsten Gerichten von morgen. Wie wohl Sushi-Hot Dogs und Gyoza mit witzigen Toppings schmecken? Und: TOP 5 Mood Food - Essen gegen den Winterblues

