Abenteuer Leben am Sonntag

Der saftigste Burger der Welt

Kabel Eins
Folge vom 04.03.2020
Der saftigste Burger der Welt

Der saftigste Burger der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 04.03.2020: Der saftigste Burger der Welt

45 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 12

Saftiges Roastbeef, rauchige Grillaromen und eine ganz spezielle Rinderbrühe machen den Gargiulo-Burger zum wohl saftigsten Burger der Welt. Obwohl er lange geheim gehalten wurde, ist der Brühe-Burger mittlerweile der letzte Schrei aus der amerikanischen Food-Trend Metropole New York. Aber ein Burger getunkt in Suppe, kann das überhaupt schmecken? "Abenteuer Leben"-Reporter Johannes Zenglein reist ans südliche Ende von Brooklyn, um dem Hype des Gargiulos auf den Grund zu gehen.

