Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.03.2020: Der saftigste Burger der Welt
45 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 12
Saftiges Roastbeef, rauchige Grillaromen und eine ganz spezielle Rinderbrühe machen den Gargiulo-Burger zum wohl saftigsten Burger der Welt. Obwohl er lange geheim gehalten wurde, ist der Brühe-Burger mittlerweile der letzte Schrei aus der amerikanischen Food-Trend Metropole New York. Aber ein Burger getunkt in Suppe, kann das überhaupt schmecken? "Abenteuer Leben"-Reporter Johannes Zenglein reist ans südliche Ende von Brooklyn, um dem Hype des Gargiulos auf den Grund zu gehen.
