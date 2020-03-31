Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Top Kabelbinder Tricks

Kabel EinsFolge vom 31.03.2020
Top Kabelbinder Tricks

Top Kabelbinder TricksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 31.03.2020: Top Kabelbinder Tricks

44 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 12

Kabelbinder gehören in jeden Haushalt. Die kleinen Plastikstäbchen sorgen nicht nur für Ordnung im Kabelsalat, sie haben angeblich auch viele versteckte Talente. Küche, Wohnzimmer, Kleiderschrank, überall sollen sie nützlich sein. Die "Abenteuer Leben"-Tester Michi und Katrin haben naheliegende und absurde Tricks aus dem Internet ausprobiert.

Alle verfügbaren Folgen