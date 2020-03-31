Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.03.2020: Top Kabelbinder Tricks
44 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 12
Kabelbinder gehören in jeden Haushalt. Die kleinen Plastikstäbchen sorgen nicht nur für Ordnung im Kabelsalat, sie haben angeblich auch viele versteckte Talente. Küche, Wohnzimmer, Kleiderschrank, überall sollen sie nützlich sein. Die "Abenteuer Leben"-Tester Michi und Katrin haben naheliegende und absurde Tricks aus dem Internet ausprobiert.
