Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.04.2020: Frag den Henze: Superfood
45 Min.Folge vom 07.04.2020Ab 12
Der Verzehr von Superfood liegt seit einigen Jahren voll im Trend, denn es soll unter anderem das Immunsystem stärken und den Cholesterinspiegel senken. Die häufig exotischen Lebensmittel sind jedoch meist teuer und eine hohe Belastung mit Pflanzenschutzmitteln ist nicht auszuschließen. Eine gute Alternative ist heimisches Obst und Gemüse; Spitzenkoch Christian Henze zeigt deshalb leckere Rezepte mit lokalem Superfood. Und: Achims Lieblingsgerichte zu Ostern
