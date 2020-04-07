Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Frag den Henze: Superfood

Kabel Eins Folge vom 07.04.2020
Frag den Henze: Superfood

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.04.2020: Frag den Henze: Superfood

45 Min.Folge vom 07.04.2020Ab 12

Der Verzehr von Superfood liegt seit einigen Jahren voll im Trend, denn es soll unter anderem das Immunsystem stärken und den Cholesterinspiegel senken. Die häufig exotischen Lebensmittel sind jedoch meist teuer und eine hohe Belastung mit Pflanzenschutzmitteln ist nicht auszuschließen. Eine gute Alternative ist heimisches Obst und Gemüse; Spitzenkoch Christian Henze zeigt deshalb leckere Rezepte mit lokalem Superfood. Und: Achims Lieblingsgerichte zu Ostern

