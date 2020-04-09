Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 09.04.2020
45 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12

Um den coolsten Koch-Wettkampf des Jahres zu gewinnen, geben drei Jungköche unter 30 heute wirklich alles. Ihr Ziel: der erste Platz um den Titel "Junger Wilder". Die drei Finalisten haben nicht nur krasse Ideen, sondern auch geniale Tricks auf Lager. Aber wer wird letztendlich das Rennen machen?

