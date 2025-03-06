Am Schauplatz: Die MillionenerbinJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Die Millionenerbin
29 Min.Folge vom 06.03.2025
Die 73-jährige Berta Wieselthaler war einst Multimillionärin. Nach dem Tod ihres Mannes haben die Millionen schnell den Besitzer gewechselt - und dabei ist es nicht immer fein zugegangen. Verschiedene Verwandte haben Millionen bekommen, ein obskurer Baumeister hat die Hand unverschämt aufgehalten, ein Geschäftsmann hat sich um die für ihn sehr vorteilhafte Verwertung der Liegenschaften gekümmert. Heute ist Frau Wieselthaler verschuldet, aufs Existenzminimum gepfändet und praktisch obdachlos. Bildquelle: ORF
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