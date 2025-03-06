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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Die Millionenerbin

ORF2Folge vom 06.03.2025
Am Schauplatz: Die Millionenerbin

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Am Schauplatz

Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Die Millionenerbin

29 Min.Folge vom 06.03.2025

Die 73-jährige Berta Wieselthaler war einst Multimillionärin. Nach dem Tod ihres Mannes haben die Millionen schnell den Besitzer gewechselt - und dabei ist es nicht immer fein zugegangen. Verschiedene Verwandte haben Millionen bekommen, ein obskurer Baumeister hat die Hand unverschämt aufgehalten, ein Geschäftsmann hat sich um die für ihn sehr vorteilhafte Verwertung der Liegenschaften gekümmert. Heute ist Frau Wieselthaler verschuldet, aufs Existenzminimum gepfändet und praktisch obdachlos. Bildquelle: ORF

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