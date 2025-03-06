Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 06.03.2025
Für viele war es die einzige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Die Werbefahrt. Denn für Kleinverdiener war das Reisebudget begrenzt - und so fahren sie mit dem Bus, manche nur für einen Tag in die Wachau, oder nach Bratislava. Um 70,-- Schilling inklusive Mittagessen und ausführlicher Produktpräsentation mit "günstigen" Angeboten. Andere fuhren durch halb Europa, denn für die Profis unter den Busreisenden gab es auch ganze Urlaubspakete. Die sogenannten Mehrtagesfahrten. Für eines der verlockenden Angebote hat sich auch die Schauplatzredaktion entschieden. Bildquelle: ORF

