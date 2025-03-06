Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Ohne Netz

ORF2Folge vom 06.03.2025
Am Schauplatz: Ohne Netz

Am Schauplatz: Ohne Netz

Am Schauplatz

Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Ohne Netz

30 Min.Folge vom 06.03.2025

So mancher von ihnen war ein Lebenskünstler. Kein Pass, keine Wohnung, keine Krankenversicherung. Sie alle gehörten zum Patientenkreis von Monika Novy, der Ärztin vom Louise-Bus, einer fahrenden Praxis für Menschen die unterwegs waren, weil sie kein Zuhause hatten. Im Louise-Bus musste man keinen Krankenschein abgeben, e-card gab es für Sozialhilfe-Empfänger ohnehin noch nicht und das Wartezimmer war die Straße. Bildquelle: ORF

