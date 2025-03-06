Am Schauplatz
Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Ohne Netz
30 Min.Folge vom 06.03.2025
So mancher von ihnen war ein Lebenskünstler. Kein Pass, keine Wohnung, keine Krankenversicherung. Sie alle gehörten zum Patientenkreis von Monika Novy, der Ärztin vom Louise-Bus, einer fahrenden Praxis für Menschen die unterwegs waren, weil sie kein Zuhause hatten. Im Louise-Bus musste man keinen Krankenschein abgeben, e-card gab es für Sozialhilfe-Empfänger ohnehin noch nicht und das Wartezimmer war die Straße. Bildquelle: ORF
