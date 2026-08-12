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Am Schauplatz

Am Schauplatz: So trocken wars noch nie

ORF2Folge vom 12.08.2026
Am Schauplatz: So trocken wars noch nie

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Am Schauplatz

Folge vom 12.08.2026: Am Schauplatz: So trocken wars noch nie

50 Min.Folge vom 12.08.2026

Leere Leitungen, volle Pools: Der Kampf ums Wasser hat Österreich längst erreicht. Die außergewöhnliche Trockenheit macht in Österreich und Deutschland sichtbar, wie knapp Wasser bereits geworden ist. In Artstetten-Pöbring führte der hohe Verbrauch privater Pools zum Zusammenbruch der Trinkwasserversorgung. Bauern kämpfen mit ausgetrockneten Böden und Ernteverlusten. In Brandenburg sorgt ein Vertrag für Aufregung, der Red Bull große Teile des Grundwassers zusichert. Die Reportage zeigt, wie Klimawandel und Wasserknappheit soziale Konflikte verschärfen. Bildquelle: ORF

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