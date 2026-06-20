Aufgetischt am Sonntag: St. PöltenJetzt kostenlos streamen
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Folge 83: Aufgetischt am Sonntag: St. Pölten
26 Min.Folge vom 20.06.2026
St. Pölten vereint eine jahrtausendealte Geschichte mit der Dynamik einer jungen Stadt. Seit 1986 Landeshauptstadt, trägt sie ihr Stadtwappen schon seit 500 Jahren, während Besiedelungsspuren über 7.000 Jahre zurückreichen. "Jung" wirkt die Stadt durch die Offenheit und Gestaltungslust ihrer Bewohner. Dazu zählen etwa Koch Werner Punz, Neo-Bauer Michael Kietreiber, Studentin Alina Harant und Klang-Künstlerin Elisabeth Schimana. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger
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