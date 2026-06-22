Aufgetischt vor 10: CarnuntumJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 84: Aufgetischt vor 10: Carnuntum
5 Min.Folge vom 22.06.2026
Drei Menschen, drei Leidenschaften: Eine Archäologin folgt den Spuren vergangener Kulturen, ein Künstler entdeckt verborgene Schätze jenseits des Alltäglichen, und eine Winzerin lebt Genuss in jeder Facette. Gemeinsam öffnen sie Türen zu Landschaften, Geschichten und Aromen – eine kulinarische Reise, die zeigt, wie tief Geschmack, Kreativität und Herkunft miteinander verwoben sind. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
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