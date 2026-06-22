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Aufgetischt

Aufgetischt vor 10: Carnuntum

ORF2Staffel 1Folge 84vom 22.06.2026
Aufgetischt vor 10: Carnuntum

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Aufgetischt

Folge 84: Aufgetischt vor 10: Carnuntum

5 Min.Folge vom 22.06.2026

Drei Menschen, drei Leidenschaften: Eine Archäologin folgt den Spuren vergangener Kulturen, ein Künstler entdeckt verborgene Schätze jenseits des Alltäglichen, und eine Winzerin lebt Genuss in jeder Facette. Gemeinsam öffnen sie Türen zu Landschaften, Geschichten und Aromen – eine kulinarische Reise, die zeigt, wie tief Geschmack, Kreativität und Herkunft miteinander verwoben sind. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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