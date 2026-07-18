Aufgetischt am Sonntag: Der SemmeringJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 88: Aufgetischt am Sonntag: Der Semmering
25 Min.Folge vom 18.07.2026
Zwischen Rax und Schneeberg entfaltet der Semmering seine einzigartige Geschichte. Einst schwer passierbarer Alpenübergang, wurde er mit der Eisenbahn zum Sehnsuchtsort für Künstler, Adelige und Sommerfrischler. Der Film erzählt von einer Landschaft, die weit mehr als Kulisse ist – sie wird selbst zur Hauptdarstellerin und bewahrt die Geschichten ihrer berühmten Gäste bis heute. Bildquelle: ORF/Satel Film/Manfred Hoschek
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