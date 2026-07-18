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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Der Semmering

ORF2Staffel 1Folge 88vom 18.07.2026
Aufgetischt am Sonntag: Der Semmering

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Folge 88: Aufgetischt am Sonntag: Der Semmering

25 Min.Folge vom 18.07.2026

Zwischen Rax und Schneeberg entfaltet der Semmering seine einzigartige Geschichte. Einst schwer passierbarer Alpenübergang, wurde er mit der Eisenbahn zum Sehnsuchtsort für Künstler, Adelige und Sommerfrischler. Der Film erzählt von einer Landschaft, die weit mehr als Kulisse ist – sie wird selbst zur Hauptdarstellerin und bewahrt die Geschichten ihrer berühmten Gäste bis heute. Bildquelle: ORF/Satel Film/Manfred Hoschek

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