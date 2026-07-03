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Aufgetischt

Aufgetischt: Der Semmering

ORF2Staffel 1Folge 86vom 03.07.2026
Aufgetischt: Der Semmering

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Aufgetischt

Folge 86: Aufgetischt: Der Semmering

49 Min.Folge vom 03.07.2026

Zwischen Rax, Schneeberg, Kampalpe und Sonnwendstein liegt der Semmering, eine Landschaft mit Geschichte. Mit dem Bau der Eisenbahn wurde aus dem einstigen Hindernis auf dem Weg in den Süden ein beliebtes Reiseziel. Künstler, Adelige und Sommerfrischler prägten den Ort, dessen Landschaft bis heute im Mittelpunkt steht. Bildquelle: ORF/Satel Film/Manfred Hoschek

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