Aufgetischt: Der SemmeringJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 86: Aufgetischt: Der Semmering
49 Min.Folge vom 03.07.2026
Zwischen Rax, Schneeberg, Kampalpe und Sonnwendstein liegt der Semmering, eine Landschaft mit Geschichte. Mit dem Bau der Eisenbahn wurde aus dem einstigen Hindernis auf dem Weg in den Süden ein beliebtes Reiseziel. Künstler, Adelige und Sommerfrischler prägten den Ort, dessen Landschaft bis heute im Mittelpunkt steht. Bildquelle: ORF/Satel Film/Manfred Hoschek
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