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Aufgetischt

Aufgetischt vor 10: Feldkirch

ORF2Staffel 1Folge 85vom 27.06.2026
Aufgetischt vor 10: Feldkirch

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Aufgetischt

Folge 85: Aufgetischt vor 10: Feldkirch

5 Min.Folge vom 27.06.2026

Eine Stadt, die zwischen Urbanität und Naturnähe wie eine Insel liegt. Hier gibt der Künstler Arno Egger verlassenen Räumen neues Leben. Weinbauer Christoph Fulterer verbindet seine Reben mit gelebter Gastlichkeit, während Keramikerin Marta Rauch-Debevec mit handgefertigten Fliesen eigene Formen und Welten erschafft. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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