Aufgetischt vor 10: FeldkirchJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 85: Aufgetischt vor 10: Feldkirch
5 Min.Folge vom 27.06.2026
Eine Stadt, die zwischen Urbanität und Naturnähe wie eine Insel liegt. Hier gibt der Künstler Arno Egger verlassenen Räumen neues Leben. Weinbauer Christoph Fulterer verbindet seine Reben mit gelebter Gastlichkeit, während Keramikerin Marta Rauch-Debevec mit handgefertigten Fliesen eigene Formen und Welten erschafft. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
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