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Aufgetischt

Aufgetischt: Von Kopf bis Fuß

ORF2Staffel 1Folge 89vom 15.08.2026
Aufgetischt: Von Kopf bis Fuß

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Aufgetischt

Folge 89: Aufgetischt: Von Kopf bis Fuß

46 Min.Folge vom 15.08.2026

Hüte aus Kärnten, Wiener Chic, handgenähte Schuhe vom Ötscher, süße Handwerkskunst und edle Ledertaschen: "Aufgetischt" zeigt die Vielfalt des liebevollen Handwerks. Mit dabei sind Susanne Bisofsky, Matthias Krenn aus Waidhofen an der Ybbs und Sophie Annerl aus dem Nibelungengau. Denn: Kleider machen Leute – und Menschen machen Kleider. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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