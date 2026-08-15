Aufgetischt: Von Kopf bis FußJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 89: Aufgetischt: Von Kopf bis Fuß
46 Min.Folge vom 15.08.2026
Hüte aus Kärnten, Wiener Chic, handgenähte Schuhe vom Ötscher, süße Handwerkskunst und edle Ledertaschen: "Aufgetischt" zeigt die Vielfalt des liebevollen Handwerks. Mit dabei sind Susanne Bisofsky, Matthias Krenn aus Waidhofen an der Ybbs und Sophie Annerl aus dem Nibelungengau. Denn: Kleider machen Leute – und Menschen machen Kleider. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
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