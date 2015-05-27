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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 1

ATVStaffel 12Folge 1vom 27.05.2015
Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 1

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Bauer sucht Frau

Folge 1: Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 1

64 Min.Folge vom 27.05.2015Ab 6

Zehn Bauern und zwei Bäuerinnen werden wieder für jede Menge Unterhaltung, Gesprächsstoff und natürlich romantische Stimmung sorgen, wenn sie mit Arabellas Unterstützung die Partnerin oder den Partner fürs Leben suchen. Doch bevor es soweit ist, müssen sie sich erst einmal vorstellen.

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