Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 1
64 Min.Folge vom 27.05.2015Ab 6
Zehn Bauern und zwei Bäuerinnen werden wieder für jede Menge Unterhaltung, Gesprächsstoff und natürlich romantische Stimmung sorgen, wenn sie mit Arabellas Unterstützung die Partnerin oder den Partner fürs Leben suchen. Doch bevor es soweit ist, müssen sie sich erst einmal vorstellen.
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Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen