Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 2

Folge vom 03.06.2015

Arabella Kiesbauer schmaust, knuspert und kostet sich auch diese Woche wieder durch die Schmankerl, die Österreichs Bauern herstellen – und präsentiert noch ganz nebenbei die sechs Prachtexemplare der 2. Vorstellungsfolge. Mit dem Hotelier Christian, Tierfreund Gerhard, der zuckersüßen Maria, dem Moped-Bastler Bernhard, dem jungen aber urigen Stefan und dem Ex-EDVler Thomas stehen sechs neue Bauern in den Startlöchern, die das Abenteuer „Bauer sucht Frau“ wagen und übers Fernsehen die große Liebe suchen.

Weitere Folgen in Staffel 12

