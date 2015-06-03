Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau Staffel 12 - Die neuen Bauern Teil 2
72 Min.Folge vom 03.06.2015Ab 6
Arabella Kiesbauer schmaust, knuspert und kostet sich auch diese Woche wieder durch die Schmankerl, die Österreichs Bauern herstellen – und präsentiert noch ganz nebenbei die sechs Prachtexemplare der 2. Vorstellungsfolge. Mit dem Hotelier Christian, Tierfreund Gerhard, der zuckersüßen Maria, dem Moped-Bastler Bernhard, dem jungen aber urigen Stefan und dem Ex-EDVler Thomas stehen sechs neue Bauern in den Startlöchern, die das Abenteuer „Bauer sucht Frau“ wagen und übers Fernsehen die große Liebe suchen.
