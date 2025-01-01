Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 11
Bei Walter und Manfred wird es ernst. Manfred muss sich durch einen Unzahl von Bewerbungen wühlen und bei Walter treffen auch schon Sabine, Ursula und ihre Mitstreiterin Susanne ein. Die Taktiken der drei Frauen Walters Herz zu gewinnen sind freilich sehr unterschiedlich. Aber welche wird am besten bei Walter ankommen? Bei Hannes bleibt kein Stein auf dem anderen. Hannes und Astrid nutzen sofort die Zeit um sich auszusprechen, wovon Petra allerdings nichts ahnt.. und mehr: im Kampf um Hannes sieht sie sich sogar im Vorteil. Für einen gemeinsamen Restaurantbesuch wirft sie sich in Schale und will die Fronten klären, aber dann wird es für alle Beteiligten ein unvergesslicher Abend – denn so einige unangenehme Wahrheiten kommen ans Licht... Gerold genießt indes das Leben mit seinen beiden Damen, obwohl beide keine Voraussage treffen können für wen sich Gerold mehr interessiert. Wie auch, denn Gerold hält sich äußerst bedeckt. Getreu dem Motto: Warum sollte er sich entscheiden, so lange er auch zwei Damen haben kann? Ob er damit Erfolg haben wird?
