Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 7
Unser Oberösterreicher Erwin hat sich über beide Ohren verliebt und auch endlich den Mut seine Gefühle der Auserwählten zu gestehen. Ist eine gemeinsame Zukunft möglich oder ist die Zuneigung einseitig? Unser junger Bergbauer Christoph ist noch nicht so weit, obwohl sich auch bei ihm schnell eine Favoritin herauskristallisiert - und das, obwohl noch nicht mal alle Damen angereist sind. Und wie schlägt sich der Steirer Bursch mit 5 Bewerberinnen? Familienvater Franz hat indes ganz andere Sorgen. Er ist zwischen seinen beiden Frauen hin und hergerissen - als Sabine zu einer Taufe muss kommen Franz und Alexandra sich bei einem romantischen Ausflug zum nahegelegenen See näher. Aber die Idylle täuscht! Am Abend kommt es zu einem Eklat und auch am Morgen danach ist die Stimmung nicht besser. Alexandra wirkt plötzlich genervt, obwohl am Vortag doch alles sehr harmonisch aussah. Und nicht nur Alexandra macht Druck auf Franz, auch Sabine will Klarheit und fordert eine Aussprache.
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