Folge 16: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 16 - Der Abschlussevent - Teil 1 - der Tag der Wahrheit
Erwin erreicht den Gaisrieglhof nicht allein. Allerdings ist nicht Kathrin an seiner Seite, sondern seine beiden Schwestern Heidi und Susanna. Von Katrin Lampe eingeladen, wartet auf die Beiden eine wichtige Aufgabe. Der 35-Jährige ahnt noch nichts von seiner Überraschung. Mit 5 Frauen am Hof hatte der 26-Jährige Christoph alle Hände voll zu tun. Als seine erste Favoritin Johanna überraschend Abreisen muss, nutzte Michaela die Gelegenheit und schien bei dem Steirer das Rennen zu machen. Selbst Christophs Vater war ganz begeistert von der 21-jährigen Landschaftsgärtnerin. Umso geschockter ist sie, als schon der erste Abend des Events eine unliebsame Überraschung für sie bereithält. Mit Bettina im Arm war Augustin der glücklichste Bauer weit und breit. Wie sieht es jetzt zwischen den beiden Turteltauben aus? Immerhin liegen zwischen der Südsteiermark und Wien ganze 250 Kilometer Distanz. Dazu kommen die grundverschiedenen Lebensstile des Bauern und der Tanzlehrerin. Ohne Frage - die Zeit, seit der Hofwoche war für beide eine harte Prüfung. Ob ihre Liebe den Test bestanden hat? Bei Augustins Bruder Moritz und seinen Damen hat es für tiefer gehende Gefühle nicht gereicht. Aber auch Freundschaften wollen gepflegt werden. Wie sieht es aus mit dem Engagement des 24-jährigen Lebemanns?
