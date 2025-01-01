Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 4
Die ersten Hürden sind bei Gerhard, Erwin und den steirischen Brüdern Moritz und Augustin genommen. Moritz und Augustin haben sich jeweils für 2 Frauen entschieden die sie in der folgenden Woche genauer kennenlernen wollen. Und es sieht richtig vielversprechend aus. Augustins Mädls lernen den Alltag auf Augustins Hof kennen. Denn die Fremdenzimmer müssen gesäubert werden und das obwohl draußen herrlichstes Wetter ist und überdies macht Augustin kaum Anstalten den Frauen zu helfen. Moritz' Frauen geht es da bedeutend besser. Nachdem er bis zum Ende fand, dass ihn mit Katrin nicht mehr als das Geburtsdatum verbindet und sie gebeten hat abzureisen nimmt er Claudia und Melanie mit zu einer Weinverkostung. Aber wer denkt, dass sich das Dreiergespann fröhlich betrinkt irrt, denn Moritz bringt ihnen in einem Schnellkurs das Grundwissen über Wein bei... Doch trotz allem zeigt der Wein seine Wirkung, denn nach und nach scheint es als würde seine harte Schale aufbrechen. Bei Erwin sind nun alle Frauen komplett. Und schon nach dem ersten Frühstück werden die Frauen mit der Arbeit am Hof vertraut gemacht. Schweine werden gefüttert, die Ernte eingebracht und vieles mehr. Doch Erwin macht einen angespannten Eindruck. Kein Wunder, denn auch er muss eine Entscheidung gegen eine – oder für 2 Frauen treffen. Und natürlich werden die beiden aufgeweckten Schwestern zu Rate gezogen. Ob sie seine Entscheidung beeinflussen? Bei Gerhard ist keine Vorliebe für Jenny oder Petra zu erkennen. Alle 3 haben jede Menge Spaß gemeinsam, aber sowohl Jenny als auch Petra wünschen sich ein wenig mehr klare Zeichen von Gerhard. Beim gemeinsamen Angeln am nahe gelegenen Fischteich wird ihr Wunsch erfüllt – doch irgendwie passt das den Frauen dann auch wieder nicht. Aber bei dem Feuerwehrmann fängt es eindeutig an zu knistern. Franz ist sichtlich nervös als nacheinander die 3 Frauen seiner Wahl eintreffen. Und seine Wahl fiel auf recht unterschiedliche Frauen – während Doris und Sabine recht selbstbewusst sind, scheint Alexandra von Anfang an eingeschüchtert. Die ruhige Blondine hat mit Herzklopfen zu kämpfen, denn sie hat sich in Franz schon beim Ansehen der Vorstellungsfolge richtig verliebt, aber trotzdem macht sie den Eindruck sich nicht recht wohl zu fühlen. Nachdem die Frauen sich ein wenig eingewöhnt haben nimmt Franz sie mit zu einem Grillabend bei seinen Freunden – wo sie auch gleich ihre Trinkfestigkeit bei einem zünftigen Saufspiel unter Beweis stellen müssen. Wieder zu Hause fühlen die 3 Frauen Franz auf den Zahn – und werden mit so manch überraschender Realität aus Franz' Mund konfrontiert. Insbesondere Franz Idealvorstellungen einer Frau sorgen für jede Menge Verstörung… und die Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten.
