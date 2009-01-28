Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 19 - Der Abschlussevent - Teil 4, Das FinaleJetzt kostenlos streamen
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Folge 19: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 19 - Der Abschlussevent - Teil 4, Das Finale
Die erste Überraschung von Manuela und Manfred kaum verdaut, setzt der Niederösterreicher noch eins drauf... und nachdem er ein Faible für das Außergewöhnliche hat, wird es nichts alltägliches werden. Es scheint fast so als wolle Gerold einem Wiedersehen mit seinen Frauen aus dem Weg gehen. Während der Woche auf seinem Hof, kamen sich der 41-jährige Oberösterreicher und Monika sehr nah, aber anstelle der großen Liebe, gab es in der Zeit danach nur Enttäuschungen. Ob die beiden noch eine Chance haben? Bei Martin, dem Junior in unserem Vater-Sohn-Duo hatte es kräftig gefunkt. Wie wird wohl das Zusammentreffen der Beiden mit den ehemaligen Konkurrentinnen sein? Schließlich hätte Marita fast das Rennen für sich entschieden, oder hat der Salzburger sie sich nur warmgehalten? Beim Senior war alles viel schneller klar. Astrid und Hannes fanden nach über zwanzig Jahren wieder zueinander, wider allen Unkenrufen. Aber wie ernst ist es den beiden wirklich? Zumindest sorgte die gemeinsame Vorgeschichte für eine frühe Abreise der einen Mitbewerberin und gipfelte in einer lautstarken Auseinandersetzung mit der Anderen. Ob sich Andrea und Petra da auf ein Wiedersehen freuen? Auch zwischen Hannes und Astrid gibt es so einige Neuigkeiten. Seien Sie gespannt!
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