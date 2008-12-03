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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 13

ATVStaffel 5Folge 13vom 03.12.2008
Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 13

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Bauer sucht Frau

Folge 13: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 13

73 Min.Folge vom 03.12.2008Ab 6

Manfred und Walter verbindet auch diese Woche so einiges: beide haben auf ihrem Hof auch Frauen, die mit dem Landleben so ihre Anfangsschwierigkeiten haben. Während sich bei Manfred eine Frau mit Angst vor Hühnern eingenistet hat, bekommt Walter von einer seiner Kandidatinnen zu hören, dass sie sich eher in der Buschenschank zu Hause fühlen würde, als im Weingarten und auch was sie von körperlichen Beziehungen hält... Ob die beiden auf diese Weise den Bauern die Entscheidung abnehmen wollen? Oder machen sie sich dadurch sogar interessanter? Auch in Salzburg kommen Martin und seine Mädels um die Hofarbeit nicht herum. Dafür müssen sie ins Straußengehege - ein nicht ungefährliches Unterfangen. Martins Mut verzückt die Mädels gleichermaßen, der 24-Jährige scheint dagegen nur noch von Marita begeistert zu sein... oder täuscht das?

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