Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 10
Bauer sucht Frau lässt Herzen höher schlagen! Und nicht nur jene der Bauern und der Frauen die unsere Junggesellen auf ihre Höfe einladen, sondern auch - wie in Gerolds Fall - das der Mutter. Die hofft nämlich schon seit Jahren, dass ihr Sohn endlich die richtige Frau findet. Und so will die rüstige Oberösterreicherin die 3 Damen auch gleich auf Herz und Nieren bei der Stallarbeit testen, schließlich muss ihrer Meinung nach den Frauen klar sein, dass die Arbeit vor dem Vergnügen kommt. Für letzteres sorgt Gerold allerdings dann auch, denn er nimmt die Frauen mit zum nahe gelegenen Mondsee. Zeit sich näher kennen zu lernen. Und eine gute Gelegenheit für den Bauern seine Damen mal genauer unter die Lupe zu nehmen... Auch in Salzburg bei unserem Vater-Sohn-Duo muss heute noch eine Entscheidung fallen. Während Hannes seine Wahl abgenommen wurde, muss Martin heute noch eine Bewerberin verabschieden. Doch vorher will sich der 24-Jährige noch mit dem Vater beraten. Währenddessen hat Hannes Bewerberin Petra sein Geheimnis verdaut und fasst den Entschluss alles auf eine Karte zu setzen: Sie will Hannes und das mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mittel. Unser fröhlicher Jäger Walter erhält endlich seine Bewerbungen. Der große Traum des 39-Jährigen ist endlich eine Familie zu gründen. Und bei der ersten Durchsicht seiner Bewerbungen, hat er ein gutes Gefühl, dass endlich die Richtige dabei sein könnte. Ob er recht behalten wird, oder der erste Eindruck alle Hoffnungen zunichte macht?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick