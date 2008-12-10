Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 14Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 14
In der Steiermark unternimmt Walter mit seinen Damen einen Ausflug zum See. Hier lädt er Susanne zu einer Fahrt mit dem Ruderboot ein, während Sabine allein am Ufer zurück bleiben muss. Der Wienerin gefällt das gar nicht, und sie merkt an ihrer Eifersucht, dass sie Gefühle für den 39-Jährigen entwickelt hat. Doch auch sie bekommt unerwartet ihre Chance, und diesmal ist es Susanne, die von all dem nichts mitbekommt. Auch bei Manfred sprechen Manuela und Stephanie ihre Vermutungen aus. Und der Niederösterreicher hat nicht wirklich etwas dagegenzuhalten. Und mehr: Auch der 39-Jährige macht ein Geständnis... wie werden die Folgen sein? In Salzburg ist Martin zwiegespalten. Er merkt, dass er für eine Bewerberin Gefühle entwickelt hat. Doch wie soll er es ihr mitteilen? Und vor allem: Wie wird sie reagieren? Auch will er niemanden verletzen, immerhin haben sie sich doch alle so gut verstanden. Schließlich nimmt er sein Herz in beide Hände und sucht das Gespräch mit Marita und Melanie. Auch Vater Hannes nimmt all seinen Mut zusammen...
