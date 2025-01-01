Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Der 39-jährige Niederösterreicher Manfred ist bis über beide Ohren verliebt und macht daraus auch kein Geheimnis. Mit allen Mitteln versucht er das Herz seiner Auserwählten zu erobern, doch der geht das ein wenig zu schnell. Trotzdem sollen natürlich alle von Manfreds großem Glück erfahren. Am letzten gemeinsamen Abend plant Manfred deshalb ein großes Fest auf seinem Hof mit seinen Verwandten und Freunden. Auch bei Walter steht der Himmel voller Geigen - zumindest wenn es nach ihm geht. Aber nach dem heimlichen „Jagd-Ausflug“ kehren Walter und Sabine auf den Hof zurück... und dort wartet Susanne, die von dem jungen Glück noch nichts weiß und sich beim 39-jährigen Steirer noch immer Chancen ausrechnet. In Salzburg schlägt eine Überraschung die andere und Junior Martin hat zwar seine Gefühle gestanden, aber beiden fällt es schwer, sich diese auch zu zeigen. Erst am letzten Tag, überwindet Martin seine Zurückhaltung. Ob sich sein Mut bezahlt macht?
