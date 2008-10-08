Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Bei unserem Steirischen Brüderpaar hat offenbar ein Rollenwechsel statt gefunden. Diesmal ist es Augustin, der sich vergnügen will und mit seinen Mädels einen Ausflug zur Kartbahn unternimmt. Dort kommt es zum Duell der beiden Rivalinnen. Wird Joey gegenüber Bettina weiter Boden gut machen können? Derweil versucht sich Moritz mit seinen Mädels in der Weinkellerarbeit. Wobei wirklich arbeiten tut nur Melanie, während Moritz und Claudia ihren Spaß haben. Das verärgert Melanie, bis sie schließlich die beiden Anderen zur Rede stellen will. Feuerwehrmann Gerhard entwickelt indes mehr und mehr Gefühle für Jenny. Aber wie soll er es ihr mitteilen, wie ihr näher kommen und was ist mit Petra? Schließlich nimmt er all seinen Mut zusammen und sucht ein entscheidendes Gespräch. In Oberösterreich muss Erwin eine unangenehme Entscheidung treffen, denn auch bei ihm muss nach 24 Stunden eine Dame den Hof verlassen. Ein sehr trauriger Abschied steht bevor. Doch damit nicht genug, die verbleibenden Damen erwarten, dass Erwin zu seinen Gefühlen steht und endlich die Initiative ergreift. Doch der smarte Schweinezüchter ist zu schüchtern und erwartet von den Frauen das Gleiche. Hat die Liebe auf diese Weise überhaupt eine Chance? Und in Kärnten wird dem allein erziehenden Vater Franz die Entscheidung abgenommen, denn eine Bewerberin möchte den Hof des gutmütigen Familienmenschen unbedingt vorzeitig verlassen. Ist sie die heimliche Favoritin des Kärntners? Welche Konsequenzen zieht der Singlelandwirt aus der plötzlichen Abfuhr?
