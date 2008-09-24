Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 3

Staffel 5Folge 3vom 24.09.2008
73 Min.Folge vom 24.09.2008Ab 6

Auf den Höfen von Gerhard, Erwin und unserem Bruderpaar Moritz und Augustin sind die ersten Eindrücke verarbeitet und – wie im Fall von Moritz' Frauen – auch der erste Schock verarbeitet. Aber schon steht die nächste Hürde ins Haus, denn Erwin, Moritz und Augustin müssen nach einem Tag kennenlernen auch eine Frau wieder nach Hause schicken. Ein Druck dem nicht alle unserer Single-Männer gleich gut gewachsen sind. Bei Gerhard bringen Petra und Jenny nach wie vor richtig Stimmung auf den Hof. Es wird gekocht, gegrillt und vor allem gelacht. Aber noch haben die beiden Stimmungskanonen die Arbeit von Gerhard nicht hautnah miterlebt. Ob das Schlachten der Puten sich den beiden auf den Magen schlägt? Bei Erwin kommt auch die 3. und letzte Frau an – Sigrun. Auch sie wird von der Familie herzlich empfangen. Am Abend entführt unser smarter Schweinebauer seine drei Damen auf ein Volksfest. Der Alkohol fließt und das fröhliche Quartett wird zunehmend lockerer. Einzig die ruhige Ines hat es wieder mal nicht leicht – denn zu einem zünftigen Volksfest gehören Musikkappellen, Marketenderinnen und folglich auch Schnaps.

